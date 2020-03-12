Kayseri'de, 5 HTŞ şüphelisi adliyede - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2 gün önce Kocasinan ilçesinde terör örgütü HTŞ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt ile bağlantısı oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 5 kişi, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

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