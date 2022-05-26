Kayseri'de 5'i firari hükümlü 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 5'i firari hükümlü 16 şüpheli yakalandı

26.05.2022 18:55
Kayseri'de 5'i firari hükümlü 16 şüpheli yakalandı

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 zanlı yakalandı.

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 16 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 10 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 16 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından firari 5 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 5'i firari hükümlü 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 5'i firari hükümlü 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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