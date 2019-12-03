Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 5 kişi, cinayete karıştıkları iddiasıyla yakalandı
Son Dakika Güncel Kayseri'de 5 kişi, cinayete karıştıkları iddiasıyla yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 5 kişi, cinayete karıştıkları iddiasıyla yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kayseri'de 5 kişi, cinayete karıştıkları iddiasıyla yakalandı, System.String[]

Kayseri'de bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevziçakmak Mahallesi Olgun Sokak'taki bir evde önceki gün Hacı Ahmet Çınar'ın (31) av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadelerinden sonuca ulaşamayınca, maktulün daha önce husumetli olduğu kişi ya da kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimaline yoğunlaştı.

Öldürülen Çınar'ın, yaklaşık 3 ay önce, M.G.A. (32) ve kardeşi G.A. ile bu kişilerin amcası Y.A'ya av tüfeğiyle ateş açtığını, G.A. ve Y.A'yı yaraladığını tespit eden ekipler, çalışmalarını bu yönde ilerletti.


Yapılan araştırmada polis, 5 ayrı suçtan aranan M.G.A'nın cinayeti işlediğini, A.T. isimli kadın ile İ.Ç, G.A. ve O.E'nin de otomobille olay yerine geldiğini, cinayetin ardından aynı araçla kaçtıklarını belirledi.


Kent merkezindeki bir evde saklanan 5 zanlı, düzenlenen operasyonda yakalandı. Cinayette kullanılan av tüfeği, İ.Ç'nin evinde bulundu.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.G.A, A.T, İ.Ç. ve G.A. tutuklandı, O.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu
Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş Kayseri'de İYİ Parti standına saldırı iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 03:20:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 5 kişi, cinayete karıştıkları iddiasıyla yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]