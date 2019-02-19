Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 5 Milyon TL Değerinde Hz. İsa Tablosu Ele Geçirildi

Kayseri'de 5 Milyon TL Değerinde Hz. İsa Tablosu Ele Geçirildi

26 dakika önce

Kayseri'de 5 milyon TL değerinde Hz. İsa tablosu ele geçirildiKayseri'de, polisin plazadaki iş yerine düzenlediği operasyonda, 13'üncü yüzyıla ait 5 milyon TL değerinde olan Hz. İsa'nın çarmıha gerilişinin resmedildiği tarihi tablo ele geçirildi.

Kayseri'de 5 milyon TL değerinde Hz. İsa tablosu ele geçirildi

Kayseri'de, polisin plazadaki iş yerine düzenlediği operasyonda, 13'üncü yüzyıla ait 5 milyon TL değerinde olan Hz. İsa'nın çarmıha gerilişinin resmedildiği tarihi tablo ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine gayrimenkul ile uğraşan M.N.T.'nin plazadaki iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu izleyen 2 erkek ve kadının resmedildiği üzerinde Latince ve İbranice yazılar yer alan tablo bulundu. 13'üncü yüzyıla ait olduğu öğrenilen ve 5 milyon TL değerinde olduğu belirtilen tarihi eser niteliğindeki tabloya el konulurken, iş yeri sahibi M.N.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:25 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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