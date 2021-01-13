Kayseri'de, 5 ton saman balyası yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de, 5 ton saman balyası yandı

13.01.2021 13:00
Kayseri'de, 5 ton saman balyası yandı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 5 tona yakın saman balyası çıkan yangında kül oldu.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 5 tona yakın saman balyası çıkan yangında kül oldu.

Yangın, gece saatlerinde Develi ilçesi Sindelhöyük Fatih mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Ali S.'ye ait saman balyaları, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Ancak yaklaşık 5 ton saman balyası yanarak kül oldu.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sindelhöyük, Yangın, Develi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de, 5 ton saman balyası yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:22 Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin korkutucu sesi kaydedildi
14:21 Fatih Terim'in favori ismini Jose Mourinho kaptı! Roma, yıldız futbolcuyu resmen kadrosuna kattı
13:52 Kulüpler Birliği bomba bir gündemle bir araya geliyor! Masada Türk futbolunda kırılma yaratacak bir konu var
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna cevap: Siyasette küslük olmaz
13:21 Hayatta Her Şey Var programında şaşkınlık yaratan olay! 30 yıldır ihanete uğrayan kadının anlattıkları sunucunun ağzını açık bıraktı
13:21 Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola ile sözleşmesini uzattı
13:10 AK Parti'ye katılan İYİ Partili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
12:50 Trafik kurallarını hiçe saydı! Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan sürücüye 9 bin 563 lira ceza
12:31 Depremin salladığı Düzce için bir felaket uyarısıda Meteoroloji'den geldi! Kuvvetli yağış kapıda
12:26 Fahiş fiyat artışına karşı farklı bir çözüm önerisi geldi: Maliyet fiyatı üzerine en fazla yüzde 10 kar sınırı getirilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 14:36:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de, 5 ton saman balyası yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement