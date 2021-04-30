Kayseri'de 50 noktada 'tam kapanma' denetimi - Son Dakika

Kayseri'de 50 noktada 'tam kapanma' denetimi
30.04.2021 13:34
KAYSERİ'de, tam kapanmanın ilk gününde polis tarafından oluşturulan 50 kontrol noktasında sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.
KAYSERİ'de, tam kapanmanın ilk gününde polis tarafından oluşturulan 50 kontrol noktasında sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde kornavirüsle mücadele kapsamında, 17 gün sürecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 19.00 itibari ile başladı. Kayseri'de polis kentin 50 noktasında denetim noktası oluşturdu. Ekipler, sürücüleri tek tek durdurup belgelerini kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Öte yandan kentte hem sokağa çıkma hem de seyahat kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü.
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