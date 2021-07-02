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Kayseri'de 50 yaş üzerine 3'üncü doz aşıları uygulanıyor - Son Dakika

Kayseri'de 50 yaş üzerine 3'üncü doz aşıları uygulanıyor

02.07.2021 14:47
Kayseri'de 50 yaş üzerine 3'üncü doz aşıları uygulanıyor, System.String[]

KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, koronavirüs salgınına karşı 50 yaş üzeri kişiler ile sağlık çalışanlarının 3'üncü doz aşılanmasına başlandığını belirterek, "Çok ciddi bir taleple karşılaştık.

KAYSERİ Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, koronavirüs salgınına karşı 50 yaş üzeri kişiler ile sağlık çalışanlarının 3'üncü doz aşılanmasına başlandığını belirterek, "Çok ciddi bir taleple karşılaştık. Özellikle sağlık çalışanları aşıya geliyor. Sağlık çalışanları hala bu hastalıkla mücadele ettikleri için antikorların düşmesinden tedirgin olduklarından dolayı aşılarını yaptırıyorlar" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, dün 50 yaş üzerine uygulanmaya başlanan 3'üncü doz aşıyla ilgili bilgiler verdi. Aşılamanın başladığını belirten Dr. Toker, "Dün itibariyle Türkiye genelinde 3'üncü doz aşılama 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarında başladı. İnsanlar randevularına alarak, 3'üncü doz aşılarını yaptırabiliyorlar. Türkiye'de ilk grup Sinovac aşısı vurulduğu için genellikle iki doz Sinovac aşısı olan gruba 3'üncü doz aşısı yapılıyor. Hastalara Sinovac ya da BioNTech aşı tercihi sunuluyor. Bu durum kişilerin tercihine bırakılıyor. Çok ciddi bir taleple karşılaştık. Özellikle sağlık çalışanları aşıya geliyor. Sağlık çalışanları hala bu hastalıkla mücadele ettikleri için antikorların düşmesinden tedirgin olduklarından dolayı aşılarını yaptırıyorlar" diye konuştu.

'82'NCİ GÜNDE ANTİKOR KORUYUCULUK SEVİYELERİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖZLEMLEDİK'Dr. Toker, 3'üncü doz aşının yapılması gerektiğini kaydederek, "Vatandaşlar kesinlikle 3'üncü doz aşısını yaptırmalı. Yapılan çalışmalarda antikor seviyesi yaklaşık 75 ile 100 gün arasında düşme eğilime giriyor. İki aşı içinde bu durum geçerli. Bu hastalığı geçiren kişiler için de geçerli. Biz tedavi ettiğimiz hastalarda da yaklaşık 82'nci gün civarında antikor koruyuculuk seviyelerinin düştüğünü belirledik. O nedenle kişiler hastalığı geçirseler bile aşılarını mutlaka olmalılar. Bunun nedenlerinden birisi de virüsün dünya çapında mutasyonlar geliştirmesidir. Yeni gelişecek mutasyonlara karşı koruyuculuğunun daha iyi olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.'İKİ DOZU BİONETCH OLANLAR BİR SÜRE BEKLEMELİLER'3'üncü doz aşı için dikkat edilmesi gereken konuya değinen Dr. Toker şöyle konuştu:

"3'üncü doz aşı için seçim her iki şekilde geçerlidir. Yalnız iki doz BioNTech olan vatandaşlar yeni aşı oldukları için 3'üncü doz için bir süre beklemeliler. Sürekli vücudu antijenle uyarmak doğru değil. Bu nedenle 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Sırayla gitmekte fayda var."


Kayseri'de 50 yaş üzerine 3'üncü doz aşıları uygulanıyor
Kayseri'de 50 yaş üzerine 3'üncü doz aşıları uygulanıyor
Kayseri'de 50 yaş üzerine 3'üncü doz aşıları uygulanıyor

Şehir Hastanesi, COVIRAN Bereket, Mikrobiyoloji, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 50 yaş üzerine 3'üncü doz aşıları uygulanıyor - Son Dakika


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