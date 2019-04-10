Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 52 Yeni Personel Göreve Başladı

Kayseri'de 52 Yeni Personel Göreve Başladı

1 saat önce

Vatandaşlarımıza daha bilinçli spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve spor kültürünü geliştirmek, yeni yetenekleri keşfederek Türk sporuna kazandırmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yeni antrenör, spor uzmanı, fizyoterapist, sportif eğitim uzmanı, psikolog, diyetisyen ve masörler...

Kayseri'de 52 Yeni Personel Göreve Başladı, System.String[]
Vatandaşlarımıza daha bilinçli spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve spor kültürünü geliştirmek, yeni yetenekleri keşfederek Türk sporuna kazandırmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yeni antrenör, spor uzmanı, fizyoterapist, sportif eğitim uzmanı, psikolog, diyetisyen ve masörler göreve başladı.

52 göreve yeni başlayan personelimiz Kayseri merkez ve ilçelerde sportif faaliyetleri artırmak ve Türk Sporu için görev yapacak.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Ferdi Sporlar Merkezinde göreve yeni başlayan personelle yapılan toplantıya katıldı.

İl Müdürü Eskici, Kayseri'nin spor altyapısı konusunda ülkenin en donanımlı illerinden biri olduğunu belirterek, her yıl yüz binin üzerinde kişi spor yapıyor ve bu rakam sürekli artıyor. İnsanlarımıza daha bilinçli spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve spor kültürünü geliştirmek için tecrübeli arkadaşlarımız ve aramıza yeni katılanlarla birlikte gerektiğinde 7/24 çalışarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz diyerek, vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:11 Kaynak: İHA
Kayseri, Diyetisyen, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şeyma'nın Sevgilisi Guido Senia'nın Paylaşımına Türk Takipçilerden Yorum Yağdı Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:35:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 52 Yeni Personel Göreve Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]