Kayseri'de 557 polis adayı yemin etti

Kayseri'de 557 polis adayı yemin etti Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde mezuniyet heyecanı Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1.

Kayseri'de 557 polis adayı yemin etti

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde mezuniyet heyecanı

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Tanrıver:

"Görevinizi yaparken bağlılığınız sadece devlete, hizmetiniz yüce millete olmalıdır"

KAYSERİ - Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 23. dönem mezuniyet töreninde 557 polis adayı yemin etti.

Düzenlenen mezuniyet töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dönem birincisi Polis Memuru Mehmet Ali Aldemir konuşma yaptı. Aldemir yaptığı konuşmada; zorlu ve uzun bir eğitim dönemi sonunda okulu bitirmeye hak kazandıkları için gururlu olduklarını söyledi. Aldemir daha sonra mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı. Daha sonra dereceye giren 10 öğrenciye plaketleri verildi. Törende konuşan Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Tanrıver öğrencilerin yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek; "Değerli arkadaşlarım; üniversite eğitiminden sonra aileleri tarafından bizlere emanet edilen bu gençleri eğiterek meslek hayatına hazırladınız ve donanımlı bir şekilde yetişmelerine vesile oldunuz. Özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Çok kıymetli ailelerimiz; sizler artık bu ailenin birer ferdi oldunuz Gözbebeğiniz olan evlatlarınız bu günden itibaren bu milletin emrinde ve hizmetindedir. Bu gençlerin eğitiminde ve yetişmesinde ilk ocak sizlersiniz. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Sizlere böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için saygı ve sevgilerimi sunuyor, teşekkür ediyorum" dedi.

"Ülkemize ve halka hizmet anlayışı sizlerin en temel hedefi olmalıdır"

Mezun olan gençlere seslenen ve nasihatlerde bulunan Tanrıver; "Sevgili gençler, genç meslektaşlarım; inanıyorum ki okulda almış olduğunuz eğitim sayesinde en iyi şekilde yetiştiniz. Okulumuzun sizlere sağladığı imkanlardan en güzel şekilde yararlandınız. Artık çalışacağınız yerlere atanıyorsunuz. Meslek hayatınız boyunca okulda edindiğiniz bilgiler üzerine mutlaka daha fazlasını koymak zorundasınız. Kendinizi gelişen şartlara göre sürekli yenilemeli ve geliştirmelisiniz. Size görev ve yetki veren tüm kanun, yönetmelik ve emirleri en iyi şekilde bilmeli ve meslek hayatınızda uygulamalısınız. Mutlaka bir elinizde vicdanınız bir elinizde hukuk olmalıdır. Başka da rehber aramayın. Görevinizi yaparken gücünüzün arkasında kanun ve hukuk yoksa bilesiniz ki birer sokak serserisi, kabadayısı durumuna düşersiniz. Mutlaka zor ve meşakkatli yola girdiniz. Bu aziz milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışacaksınız. Ülkemize ve halka hizmet anlayışı sizlerin en temel hedefi olmalıdır. Size sığınanlara kapınızı, kucağınızı ve kalbinizi daima açık tutun. Yoksula, garibana, yardıma muhtaç olanlara mutlaka yardımcı olun. Bu meslek zenginlik ve rahatlık vaat eden bir meslek değildir. Mesleğiniz boyunca kendinize doğru hedefler belirleyin. Mesleğinizin sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Çıktığınız yolu, taşıdığınız yükü bilmelisiniz. Hedefe ulaşmada aldığınız eğitim, iradeniz, azminiz ve kararlılığınız size yol gösterecektir. Önünüzde belki bir sürü engel çıkacak, zorlanacak, bocalayacak fakat asla pes etmeyeceksiniz. Başarılı olma adına dik duracak, engelleri bir bir aşacaksınız. Hz. Ömer'in şu sözünü rehber edinin; 'Haramda mutluluk ararsan mutluluk sana haram olur'. Dürüst olun, kimsenin hakkını yemeyin, kimsenin hakkını kimseye yedirmeyin. Hakkınızı da haddinizi de bilin. Amirlerinize, meslektaşlarınıza, ailelerinize ve halkımıza saygılı olun. Hele hele anne ve babanızı hiç unutmayın. Görevinizi yaparken bağlılığınız sadece devlete, hizmetiniz yüce millete olmalıdır. Sevgili gençler sefer sizden zafer Allah'tan olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mezun olan 557 mezun öğrenci yemin etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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