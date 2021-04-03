Kayseri'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sakinlik hakim - Son Dakika

Kayseri 'de dün akşam 21: 00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber kentte sakinlik hakim oldu.

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık