Kayseri'de 58 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de 58 kilo esrar ele geçirildi

21.10.2020 19:09

Kayseri'de 58 kilo esrar ele geçirildi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 58 kilo kibar esrar ele geçirildi.

Kayseri'de 58 kilo esrar ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 58 kilo kibar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 firar olan kişinin yakalama çalışması devam ediyor.

Edinilen bileğiyle göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Orhan Ö. ve Mustafa B.'nin Felahiye ilçesinde yüklü miktarda esrar maddesini evlerinde sakladıkları ve burdan satış yaptıkları bilgisi üzerine yapılan operasyonda 58 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Firar eden 2 kişiyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kayseri'de 58 kilo esrar ele geçirildi
Kayseri'de 58 kilo esrar ele geçirildi
Kayseri'de 58 kilo esrar ele geçirildi
Kayseri'de 58 kilo esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 58 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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