Operasyonda 58 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 58 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Felahiye ilçesindeki bir evde Orhan Ö. ve Mustafa B'nin yüklü miktarda uyuşturucu sakladıklarını ve buradan satış yaptıklarını belirledi.

Eve düzenlenen operasyonda, 58 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Polis, firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.