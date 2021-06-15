Kayseri'de 580 bin doz aşı uygulandı - Son Dakika

Kayseri'de 580 bin doz aşı uygulandı

Türkiye'nin en büyük ASM'sinde günde 528 hasta aşılanıyor

KAYSERİ - Bünyesinde görev yapan 22 aile hekimi ile Türkiye'nin en büyük Aile Sağlığı Merkezi olan Mustafa Kızıklı ASM, Covid-19 aşı uygulamasında örnek bir çalışmaya imza attı. Aile Sağlığı Merkezinin bahçesine kurulan aşı kayıt masası ve 4 adet aşı uygulama birimi ile randevusu olan vatandaşlara aşıları bahçe içerisinde uygulanırken randevusu olmayanlar için de randevu oluşturuluyor.

Uygulama hakkında bilgi veren Dr. Hakan Karabulut, 22 aile hekimi ile Türkiye'nin en büyük Aile Sağlığı Merkezinde hizmet verdiklerini dile getirerek; "Aile Sağlığı Merkezimiz bünyesinde görev yapan 22 Hekim ve 60 personel var. Dolayısıyla hasta sayımızda bir hayli fazla. Oluşturulan randevular çerçevesinde günlük ortalama 528 hastaya aşılama işlemi yapıyoruz. Bu işlemleri aile sağlığı merkezimizin içerisinde yapsaydık içeride büyük bir kalabalık oluşacaktı. Biz bunun yerine aile sağlığı merkezimizin bahçesine 4 ayrı aşı uygulama standı kurarak muayene için gelen hastalarla aşı uygulaması için gelen hastalarımızı ayırdık. Görevli hekim arkadaşımız Erkan Kantarcı da kararsız olan vatandaşlarımızla görüşerek onları ikna etme konusunda bizlere destek oluyor. Umarım bu uygulama diğer kalabalık olan aile sağlığı merkezleri için örnek olur. Bu uygulamayı hayata geçirmemizde bize destek olan İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Aşı olmak için alanda bekleyen Fatih Çimen ise "Cumartesi bugün için randevu oluşturmuştum. Aşı olmak için buraya geldik. Aşı stantlarının dışarıya alındığını gördük. Güzel bir uygulama olmuş. Hijyenik bir çalışma ortamı var. Beklemeden 5 dakika içerisinde aşı olup gidiyorsun. Emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kayseri'de bugüne kadar yaklaşık 580 bin doz aşının yapıldığı öğrenildi.