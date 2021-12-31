584 mağdur adli görüşme odasında beyan verdi - Son Dakika

Kayseri Adliyesinde çocuklar ile talep eden mağdurların beyanlarının alınması için 2017'de kurulan bekleme, görüşme ve gözlem odalarından oluşan adli görüşme odasından bugüne kadar 584 kişi faydalandı.

Adli görüşme odaları (AGO) uygulamasıyla mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar ile cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurlarının ifade ve beyanları duruşma ortamından uzak, şüpheli veya sanıkla yüz yüze getirilmeden özel ortamda, adli destek görevlileri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca aile mahkemelerinde, bir suça tanık olmuş çocukların beyanı da AGO'da alınabiliyor.

Böylece ikincil mağduriyet yaşamalarının önüne geçilerek kaygı düzeyi düşürülen mağdurların kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine olanak tanınarak daha nitelikli bir beyan delili elde edilen uygulama, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına da hizmet ediyor.

Kayseri Adliyesinde 2017'de kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı AGO, tanınırlığının artmasıyla her geçen yıl artan yoğunlukta mağdurlara hizmet vermeye devam ediyor.

"Vatandaşlarımız da artık bilinçlendi"

Kayseri Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Ömer İnan Özdemir, AA muhabirine, 4 yıldır hizmet veren uygulamayla kendilerine başvuran mağdurların, buradan sorunsuz ayrıldıklarını söyledi.

AGO'nun tanınırlığının artması ile yoğun talep görmeye başladıklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"2017 ile 2019 yılları asındaki 2 yılda 71 adli görüşme yapılmış. Biz devraldıktan sonra 2020-2021'de 219 adli görüşmede mağdurlarımız bulundular, bu yıl da 294'e ulaştık. 294 mağdurumuzun ifadesi adli görüşme odasında alındı. Artan bir grafik var. Vatandaşlarımız da artık bilinçlendi. 'Biz adli görüşme odasında ifade vermek istiyoruz.' diyorlar. Ebeveynler, 'Çocuğum duruşma salonunda örseleniyor, duruşma salonunda ifade vermesini istemiyorum.' diyerek dilekçe veriyor ya da mahkemeye görüşlerini bildiriyor. Farkındalığın artmasıyla birlikte adli görüşme odasından her geçen yıl daha fazla mağdur faydalanmaktadır."

Müdürlük 5 bölümde hizmet veriyor

Özdemir, müdürlük olarak, "Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu", "Kırılgan Grup Destek Bürosu", "Ceza Yargılaması Destek Bürosu", "Hukuk Yargılaması Destek Bürosu" ve "Adli Yardım Hizmetleri Bürosu" olmak üzere 5 bölümde de hizmet verdiklerini kaydetti.

Özdemir, Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu'nda, maruz kaldığı suçtan etkilendiği ve desteğe ihtiyaç duyduğu, hakkında bireysel değerlendirme yapılması gerektiği düşünülen mağdurların, görevli personel tarafından yapılan ön değerlendirme sonrası Kırılgan Grup Destek Bürosu'na yönlendirildiğini ifade etti.

Ceza Yargılaması Destek Bürosu'nda görev alan adli destek görevlileri tarafından mağdurun ifadesi alınmadan önce kaygı düzeyinin düşürülmesi ve daha rahat ifade verebilmesi amacıyla içinde bulunduğu ortamı, ilgili kişileri ve süreci açıklamak üzere ön görüşme yapıldığını aktaran Özdemir, şöyle dedi:

"İfadesi alınırken mağdurun yanında bulunuluyor. Cumhuriyet başsavcılıkları veya mahkemeler, suça sürüklenen çocuklarla ilgili talep edilen, çocuğu suça iten faktörlerin araştırılması ve yeniden suça yönelmesinin önlenebilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla çocuk, ailesi ve ilgili diğer kişilerle görüşüp gerekli görülmesi halinde sosyal ortam incelemesi de yapılarak sosyal inceleme raporu düzenleniyor."

Özdemir, Hukuk Yargılaması Destek Bürosu'nda ise özellikle boşanma, velayet, vesayet, kişisel ilişki tesisi, evlat edinme gibi davalarda, taraflarla ve müşterek çocuklarla görüşülerek gerektiği hallerde ev incelemeleri yapıldığını, inceleme neticesinde uzmanların kanaatlerini belirten sosyal inceleme raporu hazırlanıp ilgili mahkemelere sunulduğunu sözlerine ekledi.