Kayseri'de 59 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 59 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de 59 parça tarihi eser ele geçirildi

20 dakika önce

Kayseri'deki operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 parça obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 59 parça tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'deki operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 parça obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Develi ilçesinin Sindelhöyük Mahallesi'nde ikamet eden R.G'nin el dedektörü ile sit alanı ve mezarlıklarda tarihi eser aradığı ve izinsiz kazı yaptığı tespit edildi.

Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız av tüfeği, 2 el dedektörü ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 parça obje bulundu.

Gözaltına alınan R.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlardan birinde HIV virüsü çıktı
Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı Çiftçinin mazot derdini bitirecek traktör fuarda büyük ilgi gördü Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:00:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de 59 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]