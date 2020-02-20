Kayseri'de 59 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'deki operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 parça obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Develi ilçesinin Sindelhöyük Mahallesi'nde ikamet eden R.G'nin el dedektörü ile sit alanı ve mezarlıklarda tarihi eser aradığı ve izinsiz kazı yaptığı tespit edildi.

Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız av tüfeği, 2 el dedektörü ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 parça obje bulundu.

Gözaltına alınan R.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.