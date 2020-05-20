Kayseri'de 6 apartmana 'koronavirüs' karantinası - Son Dakika

Kayseri'de 6 apartmana 'koronavirüs' karantinası

KAYSERİ'de, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden 7 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 58 kişinin yaşadığı 6 apartman karantinaya alındı.

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi'ndeki evlerde oturan 7 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedavileri yapılan vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri koronavirüsün olduğu 2 ve 3'er katlı 6 apartmanı karantinaya aldı. Apartmanlarda toplam 58 kişinin yaşadığı öğrenildi. Koronavirüse yakalanan 7 kişinin ise, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler evlere giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Binada yaşayanların 14 gün karantina altında tutulacağı bildirildi.