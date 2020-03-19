Kayseri'de, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 18 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 18 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 18 yaralı

6 saat önce

KAYSERİ'de, 5 işçi servisi ve TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 18 kişi yaralandı.

Kayseri'de, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 18 yaralı, System.String[]

KAYSERİ'de, 5 işçi servisi ve TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Şehmus Y. yönetimindeki 33 AUE 83 plakalı TIR ile OSB'ye işçi taşıyan Murat T.'nin kullandığı 38 P 0050 plakalı midibüs, Murat Y. yönetimindeki 38 P 2228 plakalı minibüsü, Murat D.'nin kullandığı 38 P 0922 plakalı midibüs, Muhammet E. yönetimindeki 38 GA 815 plakalı minibüs ve Yaşar A.'nın kullandığı 38 P 1113 plakalı midibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, çarpıştı. Zincirleme kazada sürücüler Murat Y. ve Murat D. ile işçi servislerinde bulunan 16 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 18 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:29 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de kar yağışı, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu: 18 yaralı
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu Son Dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek         
22:14
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı         
21:54
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti         
21:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 16:49:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 18 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]