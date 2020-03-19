Kayseri'de, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 18 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 18 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 18 yaralı

6 saat önce

KAYSERİ'de, 5 işçi servisi ve TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 18 kişi yaralandı.

Kayseri'de, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 18 yaralı, System.String[]

KAYSERİ'de, 5 işçi servisi ve TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 18 kişi yaralandı.Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Şehmus Y. yönetimindeki 33 AUE 83 plakalı TIR ile OSB'ye işçi taşıyan Murat T.'nin kullandığı 38 P 0050 plakalı midibüs, Murat Y. yönetimindeki 38 P 2228 plakalı minibüsü, Murat D.'nin kullandığı 38 P 0922 plakalı midibüs, Muhammet E. yönetimindeki 38 GA 815 plakalı minibüs ve Yaşar A.'nın kullandığı 38 P 1113 plakalı midibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, çarpıştı. Zincirleme kazada sürücüler Murat Y. ve Murat D. ile işçi servislerinde bulunan 16 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 18 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:47 Kaynak: DHA

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