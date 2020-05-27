Kayseri'de 6 blok karantinaya alındı - Son Dakika

Ayrıca, blokların girişine de polis şeridi çekildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi'nde bulunan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 bloktan oluşan lojmanlarda oturan 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bloklarda oturanların dışarıya çıkmasına izin verilmezken, polis ve bekçilerde güvenlik önlemi aldı.

Kayseri 'de 6 blok karantinaya alındı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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