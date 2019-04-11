Son Dakika Haberleri: Kayseri'de, 6 Eski Polise Fetö'den Tutuklama

Kayseri'de, 6 Eski Polise Fetö'den Tutuklama

14 dakika önce

KAYSERİ merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 13 eski polisten 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de, 6 Eski Polise Fetö'den Tutuklama, System.String[]
KAYSERİ merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 13 eski polisten 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri merkezli  AnkaraErzincanNiğdeSivasGaziantep, Kırıkkale ve  Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, örgütün 'mahrem imam'ları ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları iddiasıyla polislikten ihraç edilen 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:11 Kaynak: DHA
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri, Güncel
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