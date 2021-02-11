Kayseri'de 6 FETÖ sanığına hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ayrı ayrı yargılanan 6 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık eski asker S.S, tutuksuz yargılanan H.Ö, A.B, Ü.A, H.G. ve Z.Ö. ile avukatları hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan ardışık arama ile görüştüğü iddiasıyla yargılanan S.S, suçlamaları reddederek beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanıklar H.Ö, H.G. ve Z.Ö. de örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek beraatlerini talep ederken, sanıklar eski asker Ü.A. ve işçi A.B. ise etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık S.S'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, sanıklar H.Ö, H.G. ve Z.Ö'ye aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, etkin pişmanlıkları kabul edilen Ü.A'ya 1 yıl 10 ay 15 gün, A.B'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.