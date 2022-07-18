Operasyonda, hırsızlık, yaralama ve silahla tehdit suçlarından 9 ay ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D, G.D, C.Ç, Y.E.S, M.D. ve S.A. ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 6 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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