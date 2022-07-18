Kayseri'de 6 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 6 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı

18.07.2022 18:47
Kayseri'de 6 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama emri bulunanlar ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hırsızlık, yaralama ve silahla tehdit suçlarından 9 ay ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D, G.D, C.Ç, Y.E.S, M.D. ve S.A. ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 firari hükümlü cezaevine teslim edildi, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 6 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 6 firari hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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