Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 6 Günde 6 Evi Soyan 4 Şüpheliye Gözaltı

Kayseri'de 6 Günde 6 Evi Soyan 4 Şüpheliye Gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de, 6 günde 6 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 6 Günde 6 Evi Soyan 4 Şüpheliye Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de, 6 günde 6 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 38 BP 708 plakalı otomobili Eski Sanayi Mahallesi 3'üncü Cadde üzerinde durdurdu. Otomobilde bulunan Naim Y. (45), Ömer K. (32), Ekrem Y. (24) ve Orhan Y.'nin (22), evlere girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. 4 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan 1 kurusıkı tabanca ile çalıntı olduğu belirlenen okey takımı, çim biçme makinesi, bağlama, küçük tüp ve çaydanlık takımının olduğu toplam 31 parça malzemeye el konuldu. Eşyaları 6 gün içinde girdikleri 6 evden çaldığı belirlenen şüpheliler emniyete götürüldü, soruşturma başlatıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:20 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram İkramiyeleri ve Bakım Desteğiyle Emekliler Çifte Kazanç Sağlayacak Müge Anlı "Hayatımın En Zor Programı" Deyip Cesedin Tandırda Yakıldığı Cinayetin Detaylarını Anlattı

Yol Ortasında Tekme Tokat Kavga! Yolcular Her Şeyi Kaydetti Jet Kazasında Hayatını Kaybeden Mina Başaran'ın Nişanlısı Murat Gezer'den, Yürekleri Yakan Paylaşım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:34:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 6 Günde 6 Evi Soyan 4 Şüpheliye Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]