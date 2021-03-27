Kayseri'de 6 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 6 hırsızlık olayının faili olarak aranan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esentepe, Sakarya ve Kazım Karabekir mahallelerinde iş yeri, oto ve ikamette meydana gelen 6 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda olayların faili olduğu belirlenen E.A. (19) gizlendiği ikametten kaçarken kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen E.A, adliyeye sevk edildi.