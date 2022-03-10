Kayseri'de 6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı

10.03.2022 10:59
Kayseri'de 6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, kentte meydana gelen 6 hırsızlık olayının şüphelisi 2'si kadın 8 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, kentte meydana gelen 6 hırsızlık olayının şüphelisi 2'si kadın 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte değişik tarih ve bölgelerde meydana gelen 8 farklı hırsızlık olayı ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelileri olarak A.T.D. (23), M.A. (26), V.Y. (24), A.D. (23), M.T. (41), D.Y. (32), G.S. (27) ve İ.P.Y. (23) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yetkililer tarafından; semt pazarlarının kurulduğu bölgede oturan vatandaşlar uyarılarak, ikamet kapılarını kilitlemeden evden ayrılmamaları gerektiği belirtildi. - KAYSERİ

Kayseri'de 6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı
Kayseri'de 6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı

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Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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