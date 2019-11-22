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Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandıKayseri'de 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 5'i kadın 6 kişi yakalandı.

Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 5'i kadın 6 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye, 19 Mayıs, Osmanlı, Fevzi Çakmak ve Bahçelievler mahallerindeki hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 hırsızlık olayının şüphelileri, güvenlik kamera görüntüleri incelenerek tespit edildi. Bu sabah 13 adreste arama yapan ekipler, hırsızlık şüphelileri Şerife E. (50), Reşide E. (35), Emine A. (41), Kiraz T. (24), Derya E. (24) ve İbrahim T.'yi (51) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:39 Kaynak: DHA
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