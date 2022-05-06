Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

06.05.2022 23:26
Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de iş yerlerinin depolarından ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de iş yerlerinin depolarından ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyeri ve evlerde meydana gelen 8 faili meçhul hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler O.K, F.Ü, S.Y, E.D, Y.Y ve S.E, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerden 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 18 kişi tutuklandı Son Dakika | Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 18 kişi tutuklandı Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
23:12 Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
22:46 Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı
22:24 Ülkemizde 6 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 743 yeni vaka tespit edildi
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
21:35 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 23:32:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement