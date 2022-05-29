Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

29.05.2022 12:49
Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Aramalarda hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen çok sayıda elektronik ev eşyası, otomobil teybi, alüminyum hurda malzeme ve bozuk para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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