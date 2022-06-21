Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 10 hırsızlık olayının zanlısı olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşanan 10 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen 6 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 5'i salıverildi.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler müştekilere teslim edildi.
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