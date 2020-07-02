Kayseri'de 6 katlı binanın çatısı onarım sırasında yandı - Son Dakika

Apartmanın karşısında toplanan bina sakinleri, bulundukları açıdan tek itfaiye aracının müdahalesini görünce, takviye araç gelmediği gerekçesiyle polisle tartıştı. Polis ekipleri, binanın diğer cephesinden de yangına müdahale edildiğini söyleyip vatandaşları sakinleştirdi.

Kısa sürede çatıyı kaplayan alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti, binadakiler dışarı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Basmacı Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında tadilat ve yalıtım yapıldığı sırada pürmüzle ısıtılan malzeme tutuştu.

Kayseri 'de 6 katlı binanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın yaklaşık bir saat sonra söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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