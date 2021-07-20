Kayseri'de 6 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde zehirlendikleri iddia edilen 6 kişi, hastaneye götürüldü.
Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'taki üç katlı bir apartmanın ikinci katında oturan 6 kişi, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Henüz neden zehirlendikleri belirlenemeyen 6 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İkamette çalışma yapan Kayserigaz ve itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
Kaynak: AA
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