Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 13 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 13 kişi yakalandı

20.07.2022 17:01
Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 13 kişi yakalandı

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 1 yıl ile 4 yıl 11 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 13 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 6 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 7 şüpheli serbest bırakıldı.

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Otomobilden altın ve para çalarak çocuğu darp edenler yakalandı Otomobilden altın ve para çalarak çocuğu darp edenler yakalandı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 13 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 13 kişi yakalandı - Son Dakika
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