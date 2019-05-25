Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 60 kişi itikafa girdi

Kayseri'de 60 kişi itikafa girdi

30 dakika önce

Kayseri'de 60 kişi, Ramazan ayının son 10 gününü ibadetle geçirmek için itikafa girdi.

Kayseri'de 60 kişi itikafa girdi, System.String[]
Kayseri'de 60 kişi, Ramazan ayının son 10 gününü ibadetle geçirmek için itikafa girdi.

Hacı Kılıç Camii'nde gece saatlerini ibadete ayıran vatandaşlar, gündüz vakit namazları haricinde uyuyarak dinleniyor.

İtikafa giren vatandaşlardan 50 yaşındaki Ayhan Yeşilöz, "Bu senenin itikafına katıldık. Bu peygamber efendimizin sünnetidir. Peygamber efendimiz, itikafın son 10 gününde mescide girmiştir ve 10 gün boyunca hiç çıkmamıştır. İbadetle meşgul olmuştur. Bizde peygamber efendimize uymak için, camiye 10 gün kendimizi nezdettik. Dışarıyla bütün irtibatımız kesiktir ve 10 gündür bu caminin içerisindeyiz. İçeride, akşam namazından sabah namazına kadar uyunmaz. Kur'an okunur, sohbet edilir, teveccüh namazı kılınır, teravih namazı kılınır ve ibadetle geçirilir. Peygamber efendimiz, son 10 günü ibadeti hiç terk etmemiş. Her sene ramazanın son 10 gününü mescitte geçirmiştir. Şehr-i Ramazan'da Kur'an-ı Kerim inmiştir ama itikaf onun için değildir. Biliyorsunuz ki son 10 gün Kadir gecesidir. Maksat onu aramak değildir. O 10 günün içinde gizlidir 27. gecesinde diye bir rivayet vardır ama çoğu alim son 10 günde geçtiğini söyler. Sahur, iftar hepsini burada yapıyoruz ve yemekleri burada kendimiz yapıp yiyoruz. Burada yaş ortalaması olarak 20 yaşından tutun, 85 yaşına kadar ağabeylerimiz var" ifadelerini kullandı.

İtikaf nedir?

Dini bir terim olarak itikaf, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet ederek Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikafa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabi ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması halinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir. Bu zorunlu hallerin dışında camiden çıkarsa itikafı bozulur. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:46 Kaynak: İHA
Kayseri, Güncel
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