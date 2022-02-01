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618 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

618 parça tarihi eser ele geçirildi

01.02.2022 19:47

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 618 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 618 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen polis ekipleri, Hunat Mahallesi'ndeki evinde şüpheli T.Ö'yü gözaltına aldı.

Evde Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 603'ü altın ve gümüş sikke, tarihi eser niteliği taşıyan tabanca, kılıç, metal işlemeli kalkan, 8 vazo, çömlek gibi obje, 2 mühür, heykeller gibi 618 parça tarihi eser ele geçirildi.

618 parça tarihi eser ele geçirildi
618 parça tarihi eser ele geçirildi
618 parça tarihi eser ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Osmanlı, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 618 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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