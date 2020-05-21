Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat açıklaması - Son Dakika

Kayseri'den ayrılmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, gereken izinleri almaları halinde, 21 Mayıs saat 09.00'dan itibaren, en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla istedikleri şehre gidebilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecekleri, seyahatlerinde bir kişinin refakat edebileceği ve seyahat izin belgesi almak üzere e-devlet, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21 Mayıs saat 09.00'dan itibaren talepte bulunabilecekleri kararlaştırıldı.

Vatandaşların belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da valilik/kaymakamlıklara gitmelerine gerek olmadığına, başvurularının otomatik olarak değerlendirileceği ve sonuçlandırılacağına, izin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca e-devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabileceğine karar verildi.

Düzenlenen seyahat izin belgesinin tek yön geçerli ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmalarının esas olacağını kararlaştıran kurul, vatandaşlara seyahatlerinde refakat eden kişilerin 72 saat içinde geri dönebileceklerini bildirdi.

Kurul, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına da karar verdi.