Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlar, izinlerinde parklara akın etti - Son Dakika

Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlar, izinlerinde parklara akın etti

KAYSERİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında bayramın ilk günü saat 14.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkma izinleri olan 65 yaş ve üstü Kayserili vatandaşlar parklara akın etti.

Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, 65 yaş ve üstü vatandaşlar istisnai olarak bayramın ilk günü saat 14.00 ile 20.00 arasında sokağa çıktılar. Sokağa çıkma izninin başlaması ile birlikte Kayserili vatandaşlar parklardaki yürüyüş yollarına akın etti.

Parklarda spor aletlerinde sporlarını yapan ve yürüyüş yapan vatandaşların yanı sıra, arkadaşları ile balkondan bayramlaşan vatandaşlar da objektiflere yansıdı. Öte yandan polis ekipleri sosyal mesafe kurallarına uyulması için devriye gezerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.