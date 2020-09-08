Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını saat 12: 00-15: 00 arası kullanabilecek - Son Dakika

Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını saat 12: 00-15: 00 arası kullanabilecek

Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları saat 11: 00-15: 00 arası sınırlandırıldı.

Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını saat 12: 00-15: 00 arası kullanabilecek, System.String[]

Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları saat 11: 00-15: 00 arası sınırlandırıldı. Ayrıca toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı.

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlar açıklandı. Yapılan açıklamada; "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 08/ 09/ 2020 tarihinde saat 15: 30'da; ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İlimiz Valisi Şehmus GÜNAYDIN'ın başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır. Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni acısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığınca farklı tarihlerde yayımlanan genelgeler ile belirli dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirilmiş; İçişleri Bakanlığı'nın 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı Genelgesi ile şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılarak mezkur genelgenin (c) maddesi ile hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceğini belirleme yetkisi il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına verilmiş; 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı ve 02.06.2020 tarih ve 8591 sayılı Genelgeler doğrultusunda da lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmişti. Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet

edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; 07.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İlimizi kapsayacak şekilde;

1. İlimiz genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir.

2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; 24/09/2020 Perşembe gününe kadar ayakta yolcu kabul edilmeyecektir.

3. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, sağlıklarının korunabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarını her gün sadece sabah 11: 00'den, öğlen 15: 00'a kadar kullanabileceklerdir.

4. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecektir. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacaklardır.

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler İlçe Kaymakamları tarafından alınacaktır.

5. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda İlçe Kaymakamlarınca gerekli hassasiyet gösterilecektir. Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 20:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını saat 12: 00-15: 00 arası kullanabilecek - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını saat 12: 00-15: 00 arası kullanabilecek - Son Dakika
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