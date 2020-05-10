Kayseri'de 65 yaş ve üstü kişiler, sokaklara çıktı - Son Dakika

KAYSERİ'de, 50 gündür evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma izniyle parklara akın ederek, 4 saatlik izinlerinin keyfini çıkardı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 11.00 ile 15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla evlerinden çıktı. Saatlerin 11.00'i göstermesiyle Kayseri'de 65 yaş ve üstü kişiler, sokaklara çıktı. Maskelerini takan kişiler, Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Emirgan, Mimarsinan ve İnönü parkına giderek, burada zamanlarını geçirdi. 41 yıllık hayat arkadaşı Fatma İçli (68) ile güneşli havanın keyfini çıkaran Cengiz İçli (69), "Eşimle dışarı çıktık. Gezdik ve hava aldık. Çok sıkılmıştık, yetkililerimize dua ediyorum. Benim kötü alışkanlıklarım yok. Bahçem var, oraya çok gitmek istiyorum. Gidemediğim için çok üzülüyorum" dedi.