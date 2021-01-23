Kayseri'de 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İskender V'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katında oturan İskender V'den uzun süre haber alamayan arkadaşları eve geldi.

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