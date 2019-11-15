Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosil bulundu
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Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosil bulundu

6 saat önce

KAYSERİ'de Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmasında, file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık fosil bulundu.

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosil bulundu, System.String[]

KAYSERİ'de Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmasında, file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık fosil bulundu. Uzman Antropolog Ömer Dağ (32), bölgede geçen yıl başlayan ve bu yıl 30 Ekim'de tamamlanan kazı çalışmalarında çeşitli fosiller bulunduğunu söyledi. Çalışmanın sonlandırılması ardından balık tutmaya gelen bir kişinin ihbarıyla aynı yerden yeniden çalışma yaptıklarını belirten Dağ, "Bu fosil tek bir adet file ait gibi görünüyor. Çünkü ayak, kol ve dişlerinden birer tane örnek bulduk" dedi.

Kayseri'de Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi Yamula Barajı kıyısında geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlatılan ve bu yıl 30 Ekim'de tamamlanan kazı çalışmalarında bugüne kadar, 7,5 milyon yıllık at, zürafa, gergedan ve filin atası olarak bilinen 'Choerolophodon' bulundu. Ancak, geçtiğimiz kazı çalışmasının yapıldığı bölgede balık tutmaya giden Sancar Ateş, baraj kıyısında fosil fark ederek, durumu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede yeni çalışma başlatan ekipler, file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık yeni fosil buldu.

'BÜYÜK ÖLÇÜLERDE FOSİLLERE ULAŞTIK'

Uzman Antropolog Ömer Dağ, çeşitli fosiller bulunduğu kazı alanında çalışmaların 30 Ekim'de tamamlandığını söyleyerek, "Şuan Emmiler Köyü Yamula Barajı kenarındayız. Burayı duyarlı bir vatandaşımız Sancar Ateş ihbar etti. Konuyu belediyeye bildirdi. Belediye de bize yönlendirdi. Kendisiyle buraya gelip, yeri tespit ederek lokaliteye ulaştık. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Bu bölgede aslında Ekim ayı sonu itibariyle kazı çalışmalarımız bitmişti. Burada kayda değer büyük ölçülerde fosillere ulaştık. Gelecek yıl bu fosilleri yüzeyde bulamama ihtimaline karşı kaldırmak istedik. Burada 1 haftalık kazı çalışması başlattık. Yüzeyde var olan fosilleri numaralandırıp Bilim Merkezi'ne taşıyacağız" dedi.

'FİL'E AİT'

Fosilin daha önce bulunan fosiller gibi 7,5 milyon yıllık olduğunu söyleyen Dağ, "Bu bulduğumuz fosil file ait oluyor. Tabi biz bu fosilleri bulana kadar güneşten, havadan ve sudan etkilenmiş. Güzel ama kırık olmaları nedeniyle parçalı örnekler. O nedenle hemen müdahale edip, laboratuar ortamına taşıdık. Bu fosil tek bir adet file ait gibi görünüyor. Çünkü ayak, kol ve dişlerinden birer tane örnek bulduk. Bu fosiller 7,5 milyon yıllık" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:28 Kaynak: DHA
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