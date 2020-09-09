Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu - Son Dakika

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmalarında, 7,5 milyon yıllık 'bovid' türü olarak bilinen boynuzlu hayvanların yanı sıra gergedan, zürafa, fil ve yırtıcı etçillerin fosillerine ulaşıldı.

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu, System.String[]

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmalarında, 7,5 milyon yıllık 'bovid' türü olarak bilinen boynuzlu hayvanların yanı sıra gergedan, zürafa, fil ve yırtıcı etçillerin fosillerine ulaşıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç'ın takip ettiği kazı çalışmaları sırasında 'bovid' türü olarak bilinen boynuzlu hayvanların yanı sıra gergedan, zürafa, fil ve yırtıcı etçillerin fosillerine ulaşıldı. Fosillerin 7,5 milyon yıllık olduğu değerlendirildi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: ÇEŞİTLİLİK ARTACAKTIRKazı başkanı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'ndan bilgi alan Başkan Büyükkılıç, "Geçen sene daha çok mamutları ve fillerin atasını görüyorduk. Bu sene biraz daha hayvan türlerinin zenginliğini görüyoruz. Değişik hayvanların bir arada kendi açısından barışık olarak yaşadıklarını görüyoruz. Bir bakıma o da bir mesajdır. Farklılıkları, çeşitlilikleri zenginlik olarak görüp birlikte yaşamasını bilme kültürüne bir bakıma mesaj vermiş oluyor. Tabii bu zenginliği sergileyeceğiz. Bu zenginliğe sahip çıkacağız. Kazıldıkça çeşitliliğin artacağı kanaatindeyiz. Buradaki topografik yapı, geçmişten beri ormanlarla ilgili büyük hayvanların yaşadığını bize gösteriyor. Kısacası doğanın tarihi yeniden değerlendirilecek, yeniden yazılacak. Kayserimiz açısından ve uluslararası boyut açısından önem arz ediyor. Bu konuda yaptığımız çalışmaları bir müze anlayışı içerisinde değerlendirmek için zaten biz büyük bir heyecanla o projeyi hayata geçirme yönünde bir irade gösteriyoruz. İnşallah müzemiz zenginleşecek" ifadelerini kullandı.'3 TOYNAKLI AT, ZÜRAFA VE GERGEDAN VAR'

Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ise, "Yüzey araştırması sonucu ekibimiz burayı buldu. Müthiş örneklerle karşılaştık. En önemlisi bu kadar fazla hayvan çeşitliliğinin olması bizi çok şaşırttı. Şu anda sadece hala üstteyiz ve alta inmedik, genişletmedik. 3 farklı 'Bovid' türünden yani boynuzlugillerden ceylan, gazel türünden söz edebiliriz. 3 toynaklı at, fil, zürafa ve gergedan var. Bu kadar çeşidin bir arada yaşaması ve bu kadar güzel şekilde bulunması bizi heyecanlandırdı. Çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yamula Barajı, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu - Son Dakika

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