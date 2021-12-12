Kayseri'de 7,5 yıl önce işlenen cinayetin faili Aydın'da yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 7,5 yıl önce işlenen cinayetin faili Aydın'da yakalandı

KAYSERİ'de 7,5 yıl önce otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Mustafa Esen'in (40) katil zanlısı Mustafa G., Aydın'da yakalandı.

KAYSERİ'de 7,5 yıl önce otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Mustafa Esen'in (40) katil zanlısı Mustafa G., Aydın'da yakalandı. Olay, 16 Nisan 2014'te Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Emrah Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Esen, 38 PS 500 plakalı otomobiliyle seyrederken, Mustafa G.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Başına iki kurşun isabet eden Esen, kaldırıldığı hayatını kaybetti, şüpheli Mustafa G., kaçtı. 7,5 yıl sonra Mustafa G.'nin Aydın'ın Didim ilçesinde saklandığı belirlendi. Düzenlenen baskında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. .



Son Dakika

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı

Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar

Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır

Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu

Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi