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Kayseri'de 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de 7 ayrı suçtan hakkında 4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kayseri'de 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Kayseri'de 7 ayrı suçtan hakkında 4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından hakkında 4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ayhan K'nin (20) saklandığı evi tespit etti.

Firari hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayhan K, cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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