Kayseri'de 7 buçuk milyon yıllık 3 toynaklı at fosilleri bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 7 buçuk milyon yıllık 3 toynaklı at fosilleri bulundu - Son Dakika

Kayseri'de 7 buçuk milyon yıllık 3 toynaklı at fosilleri bulundu

6 saat önce

Uzman Antropolog Ömer Dağ, Kayseri'de bulunan 7 buçuk milyon yıllık 3 toynaklı at fosilleri ile ilgili, "Bu fosiller adaptasyon sürecinde atların boyut olarak büyüdüğünü gösteriyor" dedi.

Kayseri'de 7 buçuk milyon yıllık 3 toynaklı at fosilleri bulundu, System.String[]

Uzman Antropolog Ömer Dağ, Kayseri'de bulunan 7 buçuk milyon yıllık 3 toynaklı at fosilleri ile ilgili, "Bu fosiller adaptasyon sürecinde atların boyut olarak büyüdüğünü gösteriyor" dedi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Kazı ekibinde görevli Uzman Antropolog Ömer Dağ, sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan fosiller hakkında bilgi verdi. Yamula Barajı ve Barsama bölgelerinde bulunan 'Hipperion' isimli at grubuna ait 7 buçuk milyon yıllık fosillerin günümüz atlarının ataları olduğunu söyleyen Ömer Dağ, "3 toynaklı at fosilimiz Barsama ve Yamula bölgesinden çıkmış fosiller. 3 toynaklı atlar, günümüzdeki atların atası varsaydığımız ve zamanında 3 toynaklı şekilde iklime adaptasyon sağlamış 'Hipperion' dediğimiz at grubu türlerinin örnekleridir. Burada yaklaşık 2 yıldır kazılarımızı devam ettiriyoruz ve bu fosiller de geçen sene ve ondan önceki sene bulduğumuz örnekler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezi laboratuvarlarında öncelikle temizliyoruz ve sonrasında da vitrinlerde sergiliyoruz. Fosillerimizin yaşları da 7 buçuk milyon yıl olarak tarihlendiriliyor. Barsama ve Yamula Barajı çevresindeki örneklerimizin ikisini de bu şekilde tarihlendiriyoruz" dedi.


Ömer Dağ, çalışma yapılan çevrede birçok farklı örnek gördüklerini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Toynak dediğimiz kısım, aslında atın ayak tarak kısımları kemikleri ve miyosen dönem dediğimiz atlarda da 3 taneyken, günümüzde bu tarak teke düşüyor ve en büyük farklılık bu. Tamamen iklime adaptasyon ve geniş alanlara adaptasyon diyebiliriz buna. Boyut olarak da günümüz atlarından daha kısa örnekler. Ortalama 1 metre 40 santim dolaylarında boyları var. Günümüz atlarına göre boyları kısa ve aynı şekilde diş yapıları da kısa. Bunlara da tamamen iklime adaptasyon diyebiliriz. Bu çevrede birçok farklılık gösteren örnekler görebiliyoruz özellikle Yamula Barajı içerisinden çıkan fillerde olduğu gibi. Günümüzde nesli tükenmiş ve farklı bir şekilde soyunu sürdüren örnekler var. yaşadığı dönemin adaptasyonunu gösteren çok çeşitli örneklerimiz var. Bunlardan biri de 3 toynaklı atlarımız ve bunun dışında farklı farklı özellik gösteren hortumlu grubu dediğimiz fil grubu örneklerimiz. Bu fosiller, günümüzdeki örnekleri ile tabii ki farklılıklar gösteriyor." - KAYSERİ

Ömer Dağ, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
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