Kayseri'de 7 DEAŞ sanığı hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - Son Dakika

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suriye uyruklu sanıklar M.A, O.A, M.M, A.A, A.T, M.C.M. ve A.A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla 7 yabancı uyruklu sanık, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

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