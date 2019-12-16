Kayseri'de 7 FETÖ şüphelisi adliyede - Son Dakika
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Kayseri'de 7 FETÖ şüphelisi adliyede

6 saat önce

KAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'adliye ve cezaevi yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 7 FETÖ şüphelisi adliyede, System.String[]

KAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'adliye ve cezaevi yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kayseri merkezli Ankara, Aydın ve Manisa'da FETÖ/PDY'nin 'adliye ve cezaevi yapılanması'na yönelik 3 gün önce operasyon düzenledi. Bu kapsamda, 'mahrem imamlar' ile iletişim içinde oldukları belirlenen, Adalet Bakanlığı personeli olan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 7'si de Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilip, bugün adliyeye sevk edildi.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:21 Kaynak: DHA
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