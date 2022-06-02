7 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

7 firari hükümlü yakalandı

02.06.2022 19:11

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, yağma, fuhuş ile adam yaralama suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Argıncık, Battalgazi, Esentepe, Anbar, Osmangazi, Kocatepe, Ziya Gökalp ve Yavuzlar mahallelerindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K, 12 yıl 6 ay hapis cezası olan L.B, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan Y.A, 4 yıl 4 ay hapse mahkum edilen G.D, 4 yıl 2 ay hapis cezası olan D.Ö, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A. ve 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan A.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

7 firari hükümlü yakalandı
7 firari hükümlü yakalandı
7 firari hükümlü yakalandı
7 firari hükümlü yakalandı

YORUMLAR
500
4'ü firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı 4'ü firari hükümlü 18 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
19:52 AB, Rusya'dan petrol ithalatını da yasaklayan yaptırım paketine onay verdi
19:35 Erik toplamak için ağaca çıktı, merdiven basamağı kırılınca hayatını kaybetti
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 20:18:43. #1.12#
SON DAKİKA: 7 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement