Kayseri'de 7 katlı apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Polis ekipleri tarafından karantinaya alınan apartmanın giriş ve çıkışlarında önlemler alınarak kapatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt