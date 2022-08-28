Kayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

28.08.2022 16:26
Kayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de 7 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de 7 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda takip ettikleri otomobili durduran ekipler, siyah poşet içerisinde 7 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlılar M.G. ve B.N. gözaltına alındı.

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ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI Suç makinesi yakalandı Suç makinesi yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de 7,3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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