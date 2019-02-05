Kayseri'de 7 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasına İlişkin Dava

Kayseri'de otomobiliyle zikzak yaparak aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu ileri sürülen firari sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de otomobiliyle zikzak yaparak aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu ileri sürülen firari sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatı hazır bulundu.



Firari sanık Adnan Özdemir'in yakalanmasını isteyen müştekiler, şikayetçi olduklarını belirtti.



Müşteki avukatı, sanığın, boşanma davası açan eşi Gülten Özdemir'in, aile mahkemesinde verdiği beyanda, Gürcistan'a birlikte gittikleri kocasının hala bu ülkede olduğunu belirttiğini öne sürdü.



Avukat, sanık Özdemir hakkında yurt dışı yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.



Talebi reddeden mahkeme heyeti, Özdemir'in yakalanması kararını yineleyerek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.



Trafik kazasında 4 çocuğu ile gelini ve 2 torununu kaybeden Safiye Üzüm, duruşma sonrası adliye çıkışında basın mensuplarına, olayda 7 yakınının öldüğünü söyledi.



Gözyaşlarına hakim olamayan Üzüm, "Katilin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Ortalıkta kollarını sallayarak gezsin istemiyorum. Benim sürmeli çocuklarım toprakta yatıyor. Kendi de mapuslarda çürüsün." dedi.



Olay



Atilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı özel ambulans, 26 Mart'ta Kayseri-Malatya kara yolu Mimsin kavşağı yakınında, otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpışmıştı. Sürücü Üzüm ile araçtaki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti. Hazar ve ambulanstaki acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobilde bulunan Kader Üzüm yaralanmıştı.



Yaralanan Kader Üzüm'ün, 8 gün tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7'ye yükselmişti.



Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil, kent merkezindeki bir binanın otoparkında bulunmuş, sürücüsünün Gürcistan'a kaçtığı tespit edilmişti.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlı Özdemir'in şehir içinde çok hızlı ve kontrolsüz seyrettiği, araçlar arasında makas attığı, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak, Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca çarptığı öne sürülmüştü.



Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden Üzüm'ün, otomobiliyle karşı şeride geçerek, Atilla Hazar'ın kullandığı ambulansla çarpıştığı belirtilen iddianamede, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılmıştı.



İddianamede, Özdemir'in, kazada asli kusurlu ve bilinçli taksirle hareket ederek ölüm ve yaralanmaya neden olmak suretiyle atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı

Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı

Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü

Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi